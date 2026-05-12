12 мая, 19:43

Актрису Галину Ненашеву похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На Троекуровском кладбище в Москве простились с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой. Об этом сообщает ТАСС.

Ее похоронили на 21-м участке. Могила артистки находится рядом с советской и российской актрисой театра и кино, заслуженной артисткой РСФСР, народной артисткой РФ Раисой Демент.

Прощание и отпевание прошло в прощальном зале кладбища. На церемонии присутствовали заслуженный артист России Сергей Пенкин, народный артист РФ Игорь Бочкин, певец Игорь Наджиев и другие.

В рамках церемонии Бочкин передал соболезнования от народного артиста РФ, художественного руководителя Московского академического театра сатиры Евгения Герасимова и народного артиста РФ Олега Иванова.

Галина Ненашева умерла 4 мая. Ей было 85 лет. Родственники артистки уточняли, что здоровье певицы в последние 3 месяца не позволяло ей покидать дом, после выписки из больницы она должна была соблюдать постельный режим.

В 1958 году Ненашева была принята в хор Челябинского оперного театра. Спустя несколько лет она перешла на драматическую сцену, а затем – в оперетту. В 1963-м артистка стала сотрудничать с Тамбовской филармонией, выступая в составе вокально-инструментального ансамбля "Молодость".

В 1968 году Ненашева переехала в Москву и стала артисткой Московского мюзик-холла. Широкую известность она приобрела в 1970-е годы благодаря песням о Родине – "Любите Россию" и "Я люблю тебя, Россия".

