Блогер Даня Милохин потерял зуб на детской горке

Блогер Даня Милохин потерял зуб после того, как прокатился на детской горке в бассейне. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, прикрепив соответствующее фото.

На кадре заметно, что у молодого человека отсутствует передний зуб.

"Мы, короче, сейчас купались в бассейне, и там есть горка для детей. <...> Я не увидел балку, и как я об эту балку (ударился. – Прим. ред.), и зуб (сломался. – Прим. ред.). Зато с горочки скатился", – добавил он.

Милохин покинул Россию в сентябре 2022 года и вернулся в 2023-м. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны РФ проверить, почему он не служил в армии.

После этого Милохин улетел в Дубай. По его словам, он испугался призыва в вооруженные силы. Позже блогер рассказал, что в Дубае работает доставщиком еды.

