Блогер Даня Милохин вернулся в Россию

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/danya_milokhin

Тиктокер Даня Милохин был замечен в московском аэропорту с небольшим чемоданом. Его встречал коллега по цеху Аслан Шукаша. Об этом сообщает "Российская газета".

Милохин вернулся в Россию после продолжительного отсутствия. Прошлой осенью он спешно сбежал из страны во время съемок шоу "Ледниковый период", в котором он выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Сам же Милохин объяснил свой отъезд тем, что он устал от проекта. Сначала Милохин отправился в США, однако жизнь в Штатах оказалась слишком дорогой. Затем он переехал в ОАЭ. Однако уровень заработка за границей не шел ни в какое сравнение по сравнению с прежними гонорарами в России.

После выходки Милохина многие российские компании решили не иметь с ним дел. В социальных сетях блогер не раз жаловался на безденежье. Не удавалось ему и найти работу.

В апреле блогер сообщал, что из-за нехватки средств ему пришлось продать свой розовый Mercedes-Maybach за пять миллионов рублей, при том что покупал он его за восемь миллионов рублей. Милохин признался, что на такую сделку его подтолкнул тот факт, что он не скоро сможет вернуться в РФ.