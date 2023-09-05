Адвокат допустила, что Панина могут выслать из Эстонии

Фото: телеграм-канал Baza

Актеру Алексею Панину не стоит надеяться на защиту на территории Эстонии. Не исключено, что его могут выслать из страны после того, как он устроил дебош, заявила адвокат Ольга Власова. Об этом сообщает Life.ru.

"С одной стороны, между Эстонией и Россией нет двустороннего соглашения о выдаче преступников, именно поэтому страны Прибалтики – излюбленное пристанище среди преступных беглецов. Так как наши отношения с некоторыми странами ухудшились, это минимизирует вариант выдачи преступников", – объяснила она.

Однако, по словам адвоката, есть один нюанс, который заключается в том, что Панин не представляет оппозиционной ценности для западных стран, как некоторые другие деятели культуры.

По этой причине Власова призывает не торопиться делать выводов, что Панин останется в Эстонии.

Она подчеркнула, что антироссийская "истерия" начала сходить на нет, именно по этой причине Панина могут депортировать в РФ, а в качестве причины этого поступка власти республики укажут, что он создавал угрозу и опасность для общественного порядка.

Ранее сообщалось, что полиция Эстонии задержала Панина. По словам одного из источников, актер связался с ним в ночь на 5 сентября и попросил помочь ему, однако на фоне он услышал второй голос. Собеседник предположил, что он мог принадлежать сотруднику полиции, так как он сказал, что Панин в данный момент находится в участке.

В конце мая МВД РФ объявило актера в розыск, перед этим ряд российских СМИ сообщал, что на Панина завели уголовное дело об оправдании терроризма. Сам актер часто высказывался против политики Кремля и проведения спецоперации на Украине.

В августе в прокуратуре Москвы заявляли, что в отношении Панина будет проведена проверка на предмет публичных призывов к терроризму или его оправдания, призывов к нарушению территориальной целостности России, а также дискредитации Вооруженных сил РФ.



МВД объявило в розыск актера Алексея Панина