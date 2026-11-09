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09 ноября, 21:49

Шоу-бизнес

Дима Билан зарегистрировал товарные знаки для выпуска косметики

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Певец Дима Билан оформил права на два товарных знака, связанных с его песнями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Речь идет о названиях "Мечтатели" и "На берегу неба". Заявки на регистрацию были поданы в марте 2026 года. Один из знаков зарегистрировали в октябре, второй – в ноябре, следует из документов ведомства.

Товарные знаки используются для самых разных товаров и услуг. Это косметика, парфюмерия, очки, украшения, сумки, одежда, обувь, шляпы, игрушки, а также вещи для дома. Кроме того, товарные знаки применяются в рекламе, для продвижения товаров, при выпуске музыки, организации концертов и развлекательных шоу.

Ранее сын Виктора Цоя подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Кино". Под этим названием он планирует выпускать ювелирные украшения, наручные часы и продукты питания, включая пиццу, шоколад, чизбургеры, пироги и чипсы.

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