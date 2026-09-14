14 сентября, 13:09Культура
Сын Виктора Цоя подал заявку на регистрацию товарного знака "Кино"
Фото: ТАСС/Александр Чумичев, Александр Шогин
Сын основателя и лидера рок-группы "Кино" Виктора Цоя Александр подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Кино". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
Заявка появилась в электронной базе в сентябре этого года.
В перечне товаров и услуг указано, что под таким названием планируется продавать ювелирные украшения, наручные часы и продукты питания, включая пиццу, шоколад, чизбургеры, пироги и чипсы.
Ранее певец Shaman подал две заявки на регистрацию товарных знаков "Я русский". Под брендом планировалось продавать и производить алкоголь, косметику и приборы для сексуальной активности, а также производить научное и музыкальное оборудование.
Однако позже Роспатент отказал певцу. В ответ на это артист заявил, что понимал невозможность регистрации бренда и лишь пытался привлечь внимание предпринимателей, которые используют название его песни в своих целях.