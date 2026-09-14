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14 сентября, 13:09

Культура

Сын Виктора Цоя подал заявку на регистрацию товарного знака "Кино"

Фото: ТАСС/Александр Чумичев, Александр Шогин

Сын основателя и лидера рок-группы "Кино" Виктора Цоя Александр подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Кино". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

Заявка появилась в электронной базе в сентябре этого года.

В перечне товаров и услуг указано, что под таким названием планируется продавать ювелирные украшения, наручные часы и продукты питания, включая пиццу, шоколад, чизбургеры, пироги и чипсы.

Ранее певец Shaman подал две заявки на регистрацию товарных знаков "Я русский". Под брендом планировалось продавать и производить алкоголь, косметику и приборы для сексуальной активности, а также производить научное и музыкальное оборудование.

Однако позже Роспатент отказал певцу. В ответ на это артист заявил, что понимал невозможность регистрации бренда и лишь пытался привлечь внимание предпринимателей, которые используют название его песни в своих целях.

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