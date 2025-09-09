Роспатент отказал в регистрации бренда певца Shaman "Я русский"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову, более известному под псевдонимом Shaman, в регистрации бренда "Я русский". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Исполнитель подал заявку на регистрацию товарного знака осенью 2024 года. Под маркой планировалось продавать и производить алкоголь, косметику и приборы для сексуальной активности.

Помимо этого, бренд позволял производить научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, продукты питания, включая сладости, а также заниматься огородничеством.

После предварительного отказа в регистрации марки, который поступил весной текущего года, Дронов заявил, что осознавал невозможность регистрации бренда и хотел привлечь внимание предпринимателей, использующих название его песни в корыстных целях.

Вместе с тем музыкант уточнил, что отказ в регистрации марки дает гарантию того, что название его песни никому не достанется.

В тот же момент исполнителю дали 6 месяцев на предоставление пояснений по выводам экспертизы его заявки. Официальный ответ с отказом поступил от Роспатента 27 августа.

