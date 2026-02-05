Неизвестные осквернили Вечный огонь в Приморье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные нанесли на мемориал "Вечный огонь" в городе Артеме Приморского края рисунок оскорбительного содержания. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России.

Фотография с рисунком была выложена в соцсетях. По предварительной информации, злоумышленники осквернили мемориал в среду, 4 февраля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают всех причастных к совершению преступления.

Ранее сотрудники полиции Краснодарского края установили личности двух детей, которые приготовили еду на мемориале "Вечный огонь" в Усть-Лабинске. Ими оказались два брата 2016 и 2018 годов рождения. С подростками и их родителями проведена профилактическая беседа.