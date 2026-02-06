Роскачество: бармен без формы и с украшениями может нарушать нормы безопасности

Фото: depositphotos/Serreitor

Отсутствие форменной одежды и обилие украшений у сотрудников бара могут свидетельствовать о несоблюдении санитарных требований. Об этом газете "Известия" рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Эксперт отметила, что каждый работник заведения обязан иметь действующую медицинскую книжку с пройденным медосмотром и гигиенической аттестацией.

"Сотрудники должны быть в чистой форменной одежде и сменной обуви, с коротко подстриженными ногтями и минимумом украшений. После посещения туалета, курения и перед началом работы с продуктами они в обязательном порядке должны мыть руки", – рассказала она.

Также специалист уточнила, что при признаках инфекций или кожных заболеваний работника необходимо отстранить от смены.

Спеценко подчеркнула, что все рабочие поверхности, включая стойки, холодильники и полки, должны поддерживаться в безупречной чистоте. На них не допускается хранение посторонних предметов, включая мобильные телефоны.

Внутри бара зоны должны быть строго разграничены. Важно выделить отдельное пространство для мытья посуды и сбора использованных предметов, а также организовать свободное место для приготовления напитков и закусок.

Примечательно, что использование одной раковины для мытья рук, посуды и подготовки льда считается нарушением санитарных норм. Холодильное оборудование должно быть исправным, оснащенным термометрами и соответствовать установленным температурным требованиям.

Эксперт также напомнила о правилах обработки посуды. По словам Спеценко, сначала ее моют с использованием моющего средства, затем ополаскивают теплой водой и дополнительно дезинфицируют или ошпаривают.

Сушить чистую посуду следует на специальных решетках без использования полотенец. Барный инвентарь, в том числе шейкеры, джиггеры, ножи и другие инструменты, необходимо мыть и дезинфицировать после каждого применения, а краны ежедневно.

По словам специалиста, повторное использование одной и той же посуды для разных напитков без обработки может представлять риск для здоровья посетителей. Кроме того, сотрудники обязаны контролировать сроки годности продуктов, соблюдать условия хранения, проводить ежедневную влажную уборку и своевременно выносить мусор.

