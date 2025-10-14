Юрист Георгиева: клиент может потребовать возврата денег при задержке доставки еды

Фото: depositphotos/Milkos

Потребитель имеет право потребовать возврата денег в случае задержки доставки еды, рассказала юрист Алла Георгиева в беседе с Москвой 24.

По ее словам, клиента необходимо информировать о времени доставки и привозить еду в оговоренные сроки. В противном случае от нее можно отказаться, ссылаясь на то, что блюдо потеряло актуальность. Особенно это касается ситуаций, когда еда успела остыть.

Юрист также рекомендует обращать внимание на условия договора с операторами доставки, поскольку некоторые из них прописывают размер неустойки за задержку. Обычно она составляет 3% от стоимости заказа за каждый час просрочки. В этом случае можно также требовать компенсации.

Если данных условий не прописано, то оператор, согласно статье 23.1 закона "О защите прав потребителей", должен выплачивать пени в размере 0,5% от стоимости товара за каждый день просрочки, подчеркнула Георгиева.

"Хотя такие ситуации, когда заказ не приносят днями, случаются редко", – добавила она.

Вместе с тем потребители имеют право на получение качественной и безопасной еды от поставщиков, продолжила эксперт. То есть, если в заказе оказалось подгоревшее или непрожаренное блюдо, покупатель может сделать фото- и видеодоказательства, а затем потребовать вернуть деньги. То же самое касается блюд с волосом или другими посторонними предметами.

"Но бывают и такие ситуации, когда человек, например, ломает зуб из-за попавшегося в еде предмета. Тогда следует сохранять все чеки на лечение, чтобы затем в суде можно было все расходы возложить на продавца", – заключила Георгиева.

