Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 11:12

Происшествия

Суд в Щелкове вынес приговор четырем фигурантам дела о продаже ребенка

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Щелкове вынес приговор по делу о продаже ребенка врачу частной клиники Элионоре Саломовой, матери малыша Марал Авазовой и супругам Надире Ашировой и Кадырбеку Абдувапову. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Установлено, что супружеская пара предложила женщине, которая была на последнем месяце беременности, заключить сделку о купле-продаже младенца. Покупательница предложила врачу-акушеру частной клиники 150 тысяч рублей за внесение ее паспортных данных в медицинские документы роженицы.

После этого муж женщины забрал ребенка, передав его матери в качестве вознаграждения деньги и новую обувь стоимостью 13 тысяч рублей. Это произошло в период с декабря прошлого года по февраль этого года.

В результате суд признал всех фигурантов дела виновными, приговорив мать новорожденного и врача к 4 годам лишения свободы, а супружескую пару – к 4 годам и 6 месяцам колонии. Сейчас младенец находится в приемной семье.

Ранее прокуратура Приморского края утвердила обвинение в отношении 8 врачей частной клиники, которые занимались торговлей новорожденных за границу. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год группа медиков незаконно оформляла медицинскую документацию, содержащую ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика