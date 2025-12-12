Суд в Щелкове вынес приговор четырем фигурантам дела о продаже ребенка

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Щелкове вынес приговор по делу о продаже ребенка врачу частной клиники Элионоре Саломовой, матери малыша Марал Авазовой и супругам Надире Ашировой и Кадырбеку Абдувапову. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.



Установлено, что супружеская пара предложила женщине, которая была на последнем месяце беременности, заключить сделку о купле-продаже младенца. Покупательница предложила врачу-акушеру частной клиники 150 тысяч рублей за внесение ее паспортных данных в медицинские документы роженицы.

После этого муж женщины забрал ребенка, передав его матери в качестве вознаграждения деньги и новую обувь стоимостью 13 тысяч рублей. Это произошло в период с декабря прошлого года по февраль этого года.

В результате суд признал всех фигурантов дела виновными, приговорив мать новорожденного и врача к 4 годам лишения свободы, а супружескую пару – к 4 годам и 6 месяцам колонии. Сейчас младенец находится в приемной семье.

Ранее прокуратура Приморского края утвердила обвинение в отношении 8 врачей частной клиники, которые занимались торговлей новорожденных за границу. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год группа медиков незаконно оформляла медицинскую документацию, содержащую ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей.

