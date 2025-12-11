Врач Соломатина: плесень в домашних кофемашинах может вызвать проблемы с печенью

Россияне стали чаще покупать кофемашины на фоне роста цен на кофе в заведениях, заявили аналитики. Выгодно ли это и в чем опасность аппаратов для приготовления напитков, разбиралась Москва 24.

Выгоднее дома?

За первые девять месяцев 2025 года в России было продано около 1,7 миллиона кофемашин и кофеварок, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал "Ведомостям" руководитель департамента мелкой бытовой техники одного из ретейлеров Николай Семенов. По его словам, в денежном выражении рынок вырос на 7%, достигнув 25,5 миллиарда рублей.

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей, на которые приходится около половины всех продаж в штуках. Треть рынка заняли модели в ценовом диапазоне 2 000–5 000 рублей. Рост продаж отметили и на маркетплейсах: на одном из них оборот кофеварок за три квартала удвоился (+107%) при среднем чеке около 4 000 рублей, отметил эксперт.

При этом продажи кофейного оборудования распределены относительно равномерно. Наибольшая доля – около 25% по количеству – пришлась на автоматические кофемашины. Рожковые и фильтрационные кофеварки составили примерно по 20–23% рынка каждая. Менее популярны, но сохраняют стабильный сегмент капсульные кофеварки с долей 14–15%. Примерно столько же, от 14 до 17%, занимают турецкие и гейзерные устройства, которые востребованы в бюджетном и традиционном сегментах.

Значительную роль в росте популярности малой бытовой техники сыграл общий тренд на приготовление кофе дома на фоне подорожания как кофейного зерна, так и готового напитка в заведениях, пояснил руководитель группы закупок "Мелкая бытовая техника" одного из онлайн-гипермаркетов Евгений Бузин.

Ранее аналитики выяснили, что средние розничные цены на зерновой и молотый кофе в России к ноябрю 2025 года достигли 2030 рублей за килограмм, увеличившись на 29,4% в годовом выражении. По данным Росстата, рост за период с октября 2024 по октябрь 2025 года составил 27%, тогда как растворимый кофе подорожал на 20%.

Удобство и выгода?

При этом, по мнению кандидата экономических наук, маркетолога Игоря Качалова, Россия все еще остается "чайной страной", а рост числа кофейных аппаратов не означает общего увеличения потребления напитка.

"Если говорить о том, выгоднее ли кофемашина по сравнению с ежедневным походом в кофейню, то здесь все зависит от целей. Свой аппарат удобен, когда важна скорость: например, если есть всего две минуты перед важной встречей, пользователь нажимает кнопку и берет напиток, не выходя из дома", – рассказал Качалов.

Однако, по словам эксперта, многие часто ходят в кофейни не только за напитком, но и общением, атмосферой, возможностью встретиться с друзьями или провести время с близкими, и это "кофемашина не может заменить".





Игорь Качалов кандидат экономических наук, маркетолог С экономической точки зрения стоимость чашки кофе, приготовленной дома, действительно значительно ниже. Если условная пачка кофе стоит 200 рублей и из нее получается примерно 14 чашек, каждая обойдется примерно в 15 рублей. В кофейне та же чашка может стоить 200–250 рублей, то есть в десять раз дороже.

"Что касается цен на напиток в будущем, то основной тренд последних десяти лет – рост. Это связано с двумя факторами: растущим мировым спросом, особенно со стороны таких стран, как Китай и Индия в связи с большим количеством жителей, и сокращением урожаев из-за климатических изменений и болезней кофейных деревьев", – резюмировал он.

При этом, хотя кофемашины и популярны, они могут сильно навредить здоровью, предупредила в беседе с Москвой 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.



Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук За такими устройствами, как и любой техникой, необходимо ухаживать: регулярно чистить, чтобы избежать образования плесени и накипи, и следовать инструкциям производителя. В противном случае это может быть чревато повышенной нагрузкой на печень и иммунную систему, а значит – и на весь организм.

При этом особого значения, домашняя это кофемашина или аппарат в кофейне, нет, отметила эксперт. В первом случае проводить ее чистку и обслуживание должен сам владелец, а во втором – организации, но проверить это практически невозможно, предупредила врач.

В то же время она напомнила, что кофе – это источник кофеина, и его потребление должно быть осознанным.

"Механизм его действия связан с блокировкой рецепторов аденозина – вещества, отвечающего за расслабление и сон. Это позволяет временно сохранять бодрость, однако со временем организм адаптируется, производя больше аденозина, и для достижения прежнего эффекта требуется увеличение дозы кофе. Так формируется привыкание, и в итоге напиток может перестать оказывать тонизирующее действие", – добавила она.

Соломатина подчеркнула, что вещество не создает энергию, а лишь мобилизует резервы организма, которые впоследствии необходимо восполнить, поэтому злоупотребление кофе не рекомендуется.

Она обратила внимание, что для тех, кто использует напиток как способ взбодриться, например, перед дальней дорогой за рулем, существует практический совет: выпить одну чашку и сразу прилечь на 15–20 минут. За это короткое время кофеин начнет действовать, а короткий сон позволит организму перезагрузиться, что в совокупности даст более выраженный и безопасный эффект.



Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Качественный кофе содержит полезные компоненты, такие как антиоксиданты и полифенолы, способные поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, когнитивные функции и здоровье печени. При этом степень обжарки имеет значение: пережаренные зерна могут содержать вредные вещества, поэтому предпочтительнее выбирать слабую или среднюю.

В свою очередь, рекомендуемое количество кофе индивидуально. Врач уточнила, что условной нормой считаются три-четыре чашки объемом 200–250 миллилитров в день, но некоторым достаточно и одной. А тем, у кого есть индивидуальная непереносимость, раздражительность или бессонница, а также сердечно-сосудистые заболевания, от кофе лучше отказаться совсем.