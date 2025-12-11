11 декабря, 19:01Транспорт
Заторы в Москве достигли 10 баллов
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уровень загруженности дорог в столице достиг максимальных 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс Пробки".
Информация актуальна на 18:52 по московскому времени.
В свою очередь, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в телеграм-канале Дептранса предупредил, что заторы в мегаполисе уменьшатся после 20:00.
Средняя скорость транспортного потока сейчас составляет 23 километра в час. Затруднения фиксируются на Можайском шоссе у дома 3/1, у набережной Тараса Шевченко до Новоарбатского моста, а также на улице Грузинский Вал до площади Тверская Застава.
При этом свободными остаются проспект Генерала Дорохова у дома 49 в сторону центра, Мичуринский проспект в районе дома 6, корпуса 2, по улице Раменки в направлении центра и Каширское шоссе около дома 122 в сторону области.
Также в ведомстве указали на локальные ограничения, погодные условия, снижающие общую скорость, мелкие ДТП и ремонтные работы в качестве причин, влияющих на движение.
Ранее москвичей и гостей города предупредили об изменениях в схеме движения транспорта на юго-востоке столицы. С 14 декабря поменяются условия проезда на пересечении улиц Федора Полетаева и Окской.
Водителям будет разрешен не только правый, но и левый поворот с улицы Федора Полетаева на улицу Жигулевскую.
Кроме того, движение транспорта на участке ТТК ограничено до 25 декабря. В районе набережной Тараса Шевченко от дома 29 до дома 1а по улице Тестовской для движения недоступна одна полоса. Причиной ограничений является проведение ремонтных работ.
