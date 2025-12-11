Форма поиска по сайту

11 декабря, 19:01

Транспорт

Заторы в Москве достигли 10 баллов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уровень загруженности дорог в столице достиг максимальных 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс Пробки".

Информация актуальна на 18:52 по московскому времени.

В свою очередь, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в телеграм-канале Дептранса предупредил, что заторы в мегаполисе уменьшатся после 20:00.

Средняя скорость транспортного потока сейчас составляет 23 километра в час. Затруднения фиксируются на Можайском шоссе у дома 3/1, у набережной Тараса Шевченко до Новоарбатского моста, а также на улице Грузинский Вал до площади Тверская Застава.

При этом свободными остаются проспект Генерала Дорохова у дома 49 в сторону центра, Мичуринский проспект в районе дома 6, корпуса 2, по улице Раменки в направлении центра и Каширское шоссе около дома 122 в сторону области.

Также в ведомстве указали на локальные ограничения, погодные условия, снижающие общую скорость, мелкие ДТП и ремонтные работы в качестве причин, влияющих на движение.

Ранее москвичей и гостей города предупредили об изменениях в схеме движения транспорта на юго-востоке столицы. С 14 декабря поменяются условия проезда на пересечении улиц Федора Полетаева и Окской.

Водителям будет разрешен не только правый, но и левый поворот с улицы Федора Полетаева на улицу Жигулевскую.

Кроме того, движение транспорта на участке ТТК ограничено до 25 декабря. В районе набережной Тараса Шевченко от дома 29 до дома 1а по улице Тестовской для движения недоступна одна полоса. Причиной ограничений является проведение ремонтных работ.

Камеры ЦОДД начали фиксировать остановку мешающих движению машин в Москве

