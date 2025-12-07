Движение на участке ТТК будет ограничено 8–25 декабря

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Движение транспорта на участке Третьего транспортного кольца (ТТК) ограничат 8–25 декабря, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что в районе набережной Тараса Шевченко от дома № 29 до № 1а по улице Тестовская для движения будет недоступна одна полоса.

В пресс-службе пояснили, что причиной ограничений станет проведение ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что до 10 декабря ограничено движение на улице Гарибальди. Одна полоса в районе дома 58, корпуса 1 по улице Новочеремушкинская из-за строительных работ недоступна для движения.