Движение на участке ТТК будет ограничено 8–25 декабря
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Движение транспорта на участке Третьего транспортного кольца (ТТК) ограничат 8–25 декабря, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Уточняется, что в районе набережной Тараса Шевченко от дома № 29 до № 1а по улице Тестовская для движения будет недоступна одна полоса.
В пресс-службе пояснили, что причиной ограничений станет проведение ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что до 10 декабря ограничено движение на улице Гарибальди. Одна полоса в районе дома 58, корпуса 1 по улице Новочеремушкинская из-за строительных работ недоступна для движения.