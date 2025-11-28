Движение на улице Гарибальди будет ограничено 1–10 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта на улице Гарибальди будет ограничено с 1 по 10 декабря, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что в районе дома 58, корпуса 1 по улице Новочеремушкинская из-за строительных работ будет недоступна для движения одна полоса.

Кроме того, на участке ограничения будет временно запрещена парковка. Водителей призвали обращать внимание на знаки.

Ранее стало известно, что на участках улицы Плющева введут ограничение на движение. Водители не смогут воспользоваться одной или двумя полосами в зависимости от даты и времени. Ограничения продлятся до 30 января 2026 года из-за инженерных работ.

