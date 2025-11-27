Движение ограничат на МЦД-3 и Казанском направлении в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На МЦД-3 и пригородных маршрутах Казанского направления 29 и 30 ноября изменится расписание поездов и закроется отдельный участок из-за работ по модернизации систем безопасности, сообщили в телеграм-канале Дептранса.

В субботу с начала движения и до 07:30 будет закрыт сквозной проезд по МЦД-3. Поезда Казанского направления будут следовать только до вокзала, Быково, Люберец, Выхина и Перова. Интервалы увеличатся до 30 минут.

В Ленинградском направлении составы, которые обычно идут до Ипподрома, проследуют до станции Митьково, часть рейсов отменят. Маршруты до Ленинградского вокзала сохраняются.

К 07:30 движение по диаметру восстановят, а интервалы сократятся до 10–15 минут. Дополнительные ограничения коснутся Казанского вокзала днем. С 12:30 до 17:30 будет прекращено движение пригородных поездов от и до вокзала. Конечными станциями станут Быково, Люберцы и Выхино.

Пассажиры, высадившиеся на станциях Быково или Люберцы, смогут продолжить путь в центр на поездах "Иволга" с интервалом около 10 минут. Со станции Выхино также можно будет пересесть на Таганско-Краснопресненскую линию метро.

Для поездок из центра в область Дептранс предлагает маршрут через Выхино с пересадкой на пригородные поезда. Движение от и до Казанского вокзала возобновится в 17:30.

Кроме того, в выходные часть рейсов будет укорочена и проследует только до станций Быково, Люберцы или Выхино. Ведомство попросило пассажиров проверять актуальное расписание на сайтах перевозчиков перед поездкой.

Ранее сообщалось об изменении расписания поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 с 29 и 30 ноября. Ряд электричек пройдут по укороченным маршрутам, а у некоторых изменится количество остановок.