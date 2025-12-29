Более 330 населенных пунктов перешло под контроль ВС РФ в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За 2025 год под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории, сообщил начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Он уточнил, что только за декабрь российские военные освободили более 700 "квадратов" территории и 32 населенных пункта. По его словам, это самый высокий показатель продвижения за весь год.

Герасимов добавил, что в настоящее время формирования армии России ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части продвигаются вглубь обороны противника, нанося ему урон.

По словам главы Генштаба, подразделения группировки войск "Центр" успешно формируют зону безопасности в Днепропетровской области. Порядка половины населенного пункта Новопавловка уже освобождено, бои идут в Новоподгородном.

Вместе с тем в понедельник, 29 декабря, было завершено освобождение населенных пунктов Богуславка и Диброва. Также под контроль российских сил перешла вся юго-восточная часть населенного пункта Гришино.

Воинские группировки "Запад" тем временем активно продвигаются в городе Красный Лиман и продолжают разгром формирований противника восточнее Купянска на левом берегу реки Оскол.

"Территория, контролируемая окруженной группировкой ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.) на левом берегу, сокращена более чем в 2 раза", – указал Герасимов.

Кроме того, войска группировки "Днепр" наступают в направлении Запорожья. Населенный пункт Лукьяновское уже освобожден, завершается освобождение Приморского, уличные бои продолжаются в Орехове.

Ранее подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ освободили населенные пункты Артемовка и Родинское в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам командующего группировкой войск Валерия Солодчука, Артемовка – важный пункт в контексте дальнейшего наступления в северном направлении, чтобы охватить стратегический рубеж ВСУ по линии Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск.