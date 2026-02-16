Уровень погодной опасности повысили до оранжевого в столичном регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Московском регионе на фоне сильного снегопада повысили уровень погодной опасности с желтого до оранжевого. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В период до 21:00 действует оранжевый уровень <...>, что связано с сильным, местами очень сильным снегом, метелью, усилением ветра с порывами до 15 метров в секунду, гололедицей и снежными заносами", – сказал собеседник агентства.

Ожидается, что снегопад полностью прекратится только к ночи на вторник, 17 февраля. Наиболее сильные осадки могут принести до 5 сантиметров снега. Синоптики объяснили, что снегопад связан с циклоном, который пришел в Центральную Россию с юго-запада.

Оранжевый уровень погодной опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и ущерба из-за неблагоприятных метеоусловий.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве может обновить максимум зимы в конце рабочей недели, к пятнице, 20 февраля.

По его словам, в четверг, 19 февраля, температура воздуха начнет активно расти, а днем показания термометров вернутся к климатической норме. Потепление будет связано с влиянием южного циклона, который, кроме теплого воздуха, принесет в город новую порцию снега.

