Шорт-трекистка Крылова попала в утешительный финал ОИ-2026

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российская шорт-трекистка Алена Крылова не прошла в медальный финал в забеге на 1 000 метров на зимних Олимпийских играх – 2026. Она выступит в утешительном турнире, в котором распределят места с шестого по девятое.

Спортсменка упала в полуфинальном соревновании.

В медальный финал попали по две лучшие шорт-трекистки из каждого полуфинала и спортсменка с лучшим третьим результатом.

Кроме того, российский горнолыжник Семен Ефимов не завершил первую попытку в дисциплине "слалом" и не смог квалифицироваться во вторую на Играх. Во время турнира он не вписался в створ на контрольной точке и сошел с пути.

Лидером стал норвежец Атле Ли Макграт, который прошел дистанцию за 56,14 секунды, второе место занял швейцарец Лоик Мейар, а третье – австриец Фабио Гштрайн.

Ранее стало известно, что фигуристы Никита Володин и Минерва Фабьен Хазе, представляющие Германию, занимают первое место по результатам короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх. Им удалось набрать 80,01 балла.

На втором месте находятся представители Грузии – Анастасия Метелкина и Лука Берулава с 75,46 балла, а на третьем – канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо с 74,60 балла.

