Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" объединит более 60 площадок

Фото: пресс-служба Мостуризма

Более 60 площадок объединит фестиваль "Китайский Новый год в Москве". В их число вошли Манежная и Болотная площади, кинопарк "Москино", Московский зоопарк и парк искусств "Музеон", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Фестиваль будет проходить до 1 марта в рамках проекта "Зима в Москве".

"Представители разных городов Китая подготовили музыкальные и хореографические номера, мастер-классы и выставки. Параллельно – с 19 по 22 февраля – в Пекине организуют празднование Масленицы. Все желающие познакомятся с нашими традициями", – отметила Сергунина.

Праздник внесен в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В 2026 году он выпадает на 17 февраля, а его символом стала красная огненная лошадь.

"Лидеры наших стран неоднократно подчеркивали, что сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на самом высоком уровне за всю их историю. И это правда. Но каждый год мы покоряем новые, еще более высокие вершины", – указала директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, лошадь символизирует энергию, движение, стремительность, силу и бег. Дипломат выразила уверенность, что в текущем году российско-китайские отношения будут развиваться еще быстрее, динамичнее и продуктивнее.

Церемония открытия фестиваля прошла на Манежной площади. В ее рамках артисты из Китая показали акробатические номера и барабанное шоу, а также исполнили народные танцы.

"Этот вечер особенный: мы встречаем уже в третий раз китайский Новый год в Москве, а чуть позже столица проведет Масленицу в Пекине. Для нас, китайцев и россиян, традиционные праздники – не просто даты в календаре. За ними стоит то, что мы по-настоящему ценим: уважение к корням, любовь к семье и Родине", – добавил чрезвычайный и полномочный посол КНР Чжан Ханьхуэй.

В течение двух недель на Манежной площади будут проходить спектакли уличного театра и интерактивные квесты, чайные церемонии и мастер-классы. В кинопарке "Москино" 28 февраля и 1 марта гости смогут расписать фонарики и веера, принять участие в занятиях по танцам и увидеть постановку в восточном стиле о дружбе.

28 февраля в творческой резиденции "Молодежь Москвы. Родина" состоится чемпионат по китайским настольным играм.

В 2026 году в фестивале задействованы около 150 столичных ресторанов. В них гости могут попробовать пельмени цзяоцзы, рисовый пирог нянь гао, утку по-пекински, курицу гунбао с арахисом и салат из битых огурцов. Также китайские шеф-повара проведут кулинарные мастер-классы на рыбных рынках "Москва – на волне" и в фудмолле "Три вокзала. Депо".

Музей Москвы при участии Столичного музея Китая приглашает на экспозицию "Праздник весны. Новый год в старом Пекине". Она будет открыта до конца мая и станет частью цикла международных и национальных проектов на базе городских музеев.

В Государственном Дарвиновском музее проводится фотовыставка "О Китае, далеком и близком", а в Московском музее современного искусства на Петровке можно увидеть произведения китайского художника Му Кэ.

Зимой 2025 года фестиваль вошел в программу перекрестных Годов культуры РФ и КНР. Тогда в проекте приняли участие примерно 1,5 миллиона человек. Горожане и туристы интересовались уличными представлениями, шоу барабанщиков, чайными церемониями, мастер-классами по каллиграфии и настольными играми. Мероприятия освещали СМИ свыше 30 стран.

Летом серию событий продолжил фестиваль "Московские сезоны в Пекине". Его посетили 2,85 миллиона человек. Гостей приглашали познакомиться с традициями и историей Москвы, ее динамичным развитием, достопримечательностями и гастрономией.

В рамках фестиваля была проведена конференция "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина". Стороны обсуждали новые возможности и презентовали свои инициативы. В результате было заключено 7 соглашений.

В конце ноября фестиваль удостоился национальной премии Китая и серебряной награды China Golden Awards for Excellence in Public Relations в номинации "Государственные коммуникации".

Вместе с тем Россия и Китай сотрудничают в области технологий, торговли, образования, культуры и туризма. По словам Сергуниной, Пекин лидирует среди стран дальнего зарубежья по количеству туристов, посещающих Москву. За прошлый год турпоток из Китая вырос примерно на 10%, достигнув 470 тысяч человек.

Гости из Поднебесной оценили исторические достопримечательности и уникальную архитектуру российской столицы, парки, набережные и другие места.

Основными источниками информации о Москве для граждан Китая стали рекомендации друзей, соцсети и профильные онлайн-ресурсы. К примеру, на китайском языке доступен официальный туристический портал Discover Moscow.

Между тем пользователи "VK Видео" смогут увидеть трансляцию празднования китайского Нового года в Пекине. Кроме того, с 16 по 23 февраля россиянам предлагают записать короткое поздравление с китайским Новым годом. Для этого в сервисе "Истории ВКонтакте" появится специальный шаблон.

