Ядовитая змея выпала из пачки документов и укусила мужчину в Индии

Фото: newindianexpress.com

Офисного сотрудника в Индии укусила ядовитая змея, которая выпала из пачки документов, лежавших на шкафу. Мужчина потерял сознание и был госпитализирован, сообщает The New Indian Express.

Инцидент случился в городе Ковилпатти. Змея упала перед работником, который запаниковал, резко дернулся и напугал ее, в результате чего рептилия укусила его в мизинец. Мужчина сразу потерял сознание, а коллеги вызвали скорую медицинскую помощь.

В больнице ему ввели противоядие. При этом прибывшие на место произошедшего спасатели не нашли змею.

Ранее бывшая участница шоу "Голос" Ифунаня Нвангене умерла после укуса змеи у себя дома в Нигерии. По словам очевидцев, сотрудники экстренных служб выносили из здания двух змей, одна из которых была похожа на кобру.

Как рассказала подруга девушки, Нвангене спала, когда рептилия ее укусила. Сначала пострадавшая обратилась в ближайшую клинику, однако там не оказалось противоядия.

