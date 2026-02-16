Фото: Москва 24/Александр Авилов

Украинских пленных удивило гуманное отношение российских военных. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Пленные были напуганы слухами о якобы жестоком отношении со стороны российских военнослужащих. Но, оказавшись здесь, убедились на деле, что отношение к ним самое гуманное и человеческое", – отметил он.

Кадыров опубликовал интервью с тремя боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они подчеркнули, что вопреки словам украинской пропаганды о якобы жестокости их встретили с доброжелательностью и поддержкой. Российские бойцы обеспечивают пленных едой и лекарствами.

По словам главы Чечни, украинские солдаты попали в плен после того, как их бросило командование под предлогом ожидания подкрепления. Кадыров добавил, что теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что российские военнослужащие проходят "марафон истязаний" в тайных тюрьмах украинской армии. Солдат содержат в клетках, избивают, а также отказывают им в еде и воде.

По словам дипломата, самое серьезное издевательство переживают бойцы, которые не включены в списки военнопленных и о которых международные организации ничего не знают.

