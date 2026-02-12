Посол Мирошник: бойцы РФ проходят "марафон истязаний" в тайных тюрьмах ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские военнослужащие проходят "марафон истязаний" в тайных тюрьмах украинской армии. Солдат содержат в клетках, избивают, а также отказывают в еде и воде. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, самое серьезное издевательство переживают бойцы, которые не включены в списки военнопленных и о которых международные организации ничего не знают. В таких тюрьмах боевики ВСУ с помощью пыток получают у них военную информацию.

"Это конвейер, который предполагает избиение на входе, марафон истязаний этих людей – электрические стулья, психологическое давление, принуждение, отказ в выдаче еды и воды. При этом туда приходят представители спецслужб, которые пытаются сломать людей. Приходят представители СБУ и ГУР, в том числе и для постановочных роликов", – цитирует Мирошника РИА Новости.

О тайных тюрьмах ВСУ стало известно еще в октябре прошлого года, о них рассказали вернувшиеся из украинского плена военные РФ. По их словам, бойцы проходят там через издевательства, избиения и эксперименты. Были также случаи смерти от травли собаками.

В конце 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека представило доклад о пытках российских военнопленных на Украине. Согласно документу, все, кроме одного, из 25 опрошенных российских военных на Украине заявили о пытках со стороны ВСУ.