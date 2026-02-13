Форма поиска по сайту

13 февраля, 19:18

Шоу-бизнес

Жена комика Нурлана Сабурова высказалась о депортации мужа из России

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/saburova_diana

Супруга комика Нурлана Сабурова Диана поблагодарила всех за поддержку после выдворения мужа из России.

"Хейтерам и всем тем, кто злорадствует и хайпует, отдельный рахмет, развлекайтесь!" – написала она в своем телеграм-канале.

Сабурова также нецензурно перефразировала своего друга, что и не такие метели в лицо летели. Однако вместо слова "лицо" она написала нецензурную брань.

В конце января Сабурову запретили въезд в Россию. Основанием послужили соображения национальной безопасности, необходимость соблюдения законодательства и защита духовно-нравственных ценностей.

Комика задержали в аэропорту Внуково в феврале. По информации СМИ, запрет вызван его критическими высказываниями относительно СВО, а также предполагаемыми нарушениями в сфере миграции и налогообложения.

Журналисты также отмечали, что Сабуров, будучи гражданином Казахстана, отказывался от российского гражданства, хотя его профессиональная деятельность преимущественно проходила в России. Позднее стало известно о его возвращении в Казахстан.

Билеты на российские концерты комика Сабурова сняли с продаж

