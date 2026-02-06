РИА Новости: комику Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Казахстанскому комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Отмечается, что решение было принято 30 января в целях национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

По данным ТАСС, ситуация связана с критикой СВО, а также нарушениями миграционного и налогового законодательства. В настоящий момент комик находится в аэропорту Внуково.

Как утверждают СМИ, Сабуров пытался легализовать деньги, заработанные в России, через посредников, игнорируя миграционные нормы и налоги. Например, в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. В России комик владеет имуществом более чем на 60 миллионов рублей.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал запретить въезд в страну основателю и лидеру музыкальной группы "Ногу свело!" Максу Покровскому (внесен в РФ в реестр иноагентов), а также попросил признать его террористом и экстремистом.

По словам Бородина, музыкант активно дает концерты в барах США, собирая таким образом деньги в поддержку украинских военнослужащих. Глава ФПБК считает, что действия артиста можно квалифицировать как измену Родине.

