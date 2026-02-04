Комику Останину вынесли приговор по делу об оскорблении чувств верующих

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына (Артемий Останин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд Москвы приговорил к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Он признан виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды. Отбывать наказание комик будет в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что Останин публично выступил с юмористическим представлением, содержащим оскорбительные высказывания. Видеозапись выступления также была размещена в интернете. Кроме того, он высказывал враждебные комментарии в адрес людей, получивших увечья и утративших трудоспособность.

"Собраны материалы, характеризующие личность фигуранта, проведен ряд судебных экспертиз, выводы которых в совокупности с иными доказательствами изобличают обвиняемого в инкриминированных преступлениях", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ТАСС, суд назначил комику штраф в размере 300 тысяч рублей, а также запретил администрировать сайты в течение 3 лет.

При этом Гособвинение просило приговорить Останина к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы. Сам он требовал признать свой арест незаконным и назначить компенсацию за каждый день содержания под стражей.

Останин был задержан в марте 2025 года при попытке пересечь границу. Поводом послужили его высказывания в адрес участника спецоперации. Спустя время он принес извинения, уточнив, что не хотел никого оскорблять.

Тем не менее суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. В обосновании было указано, что обширные связи фигуранта могут оказать давление на потенциальных свидетелей. Позднее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Останина, однако сам он свою вину не признал.