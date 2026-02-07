Небольшой снег и до 10 градусов мороза ожидаются в Москве 7 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в субботу, 7 февраля, составит от 8 до 10 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, местами – небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 8 до минус 13 градусов, в некоторых районах также возможны осадки в виде снега.

В столичном регионе будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что снег в столице будет идти с 6 по 9 февраля. По ее данным, высота снежного покрова в городе вырастет на 2–4 сантиметра. При этом осадки будут идти каждый день в этот период.