Снег ожидается в столичном регионе каждый день с 6 по 9 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшой снег ожидается в столичном регионе с пятницы, 6 февраля, по понедельник, 9 февраля. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, высота снежного покрова при этом вырастет на 2–4 сантиметра. Небольшой снег будет идти каждый день.

По мнению метеорологов, первая пятидневка февраля может оказаться в Москве самой холодной в XXI веке. Средняя температура в первые три дня месяца составила минус 18,9 градуса, что на 12,2 градуса ниже средних показателей.

Ожидается, что морозная погода сохранится до конца зимы. Из-за холодов в столице и области продлили оранжевый уровень погодной опасности до вечера 6 февраля.

