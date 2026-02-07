Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 16:17

Происшествия

Дело возбуждено против подростка, напавшего на общежитие вуза в Уфе

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Уголовное дело возбуждено против 15-летнего жителя Уфы после того, как тот напал на общежитие местного медицинского вуза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

Уточняется, что дело возбудили по статьям 30, 105 и 317 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника полиции").

По данным следователей, при задержании подросток оказал сопротивление и ранил двух полицейских. Кроме того, он сам причинил себе повреждения, поэтому был госпитализирован.

В это же время министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале добавил, что всего во время происшествия пострадали шесть человек. Двух из них направили в городскую больницу № 18, по одному в городские больницы № 13 и № 21.

"Они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался", – добавил Рахматуллин.

Кроме того, напавший на общежитие подросток госпитализирован в детскую больницу № 17. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Об инциденте стало известно 7 февраля. По данным полиции, неизвестный успел ранить четверых студентов и полицейского в общежитии. Других подробностей инцидента на тот момент не приводилось.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика