Дело возбуждено против подростка, напавшего на общежитие вуза в Уфе
Фото: телеграм-канал "Росгвардия"
Уголовное дело возбуждено против 15-летнего жителя Уфы после того, как тот напал на общежитие местного медицинского вуза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.
Уточняется, что дело возбудили по статьям 30, 105 и 317 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника полиции").
По данным следователей, при задержании подросток оказал сопротивление и ранил двух полицейских. Кроме того, он сам причинил себе повреждения, поэтому был госпитализирован.
В это же время министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале добавил, что всего во время происшествия пострадали шесть человек. Двух из них направили в городскую больницу № 18, по одному в городские больницы № 13 и № 21.
"Они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался", – добавил Рахматуллин.
Кроме того, напавший на общежитие подросток госпитализирован в детскую больницу № 17. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Об инциденте стало известно 7 февраля. По данным полиции, неизвестный успел ранить четверых студентов и полицейского в общежитии. Других подробностей инцидента на тот момент не приводилось.