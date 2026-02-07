Дело возбуждено против подростка, напавшего на общежитие вуза в Уфе

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Уголовное дело возбуждено против 15-летнего жителя Уфы после того, как тот напал на общежитие местного медицинского вуза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

Уточняется, что дело возбудили по статьям 30, 105 и 317 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника полиции").

По данным следователей, при задержании подросток оказал сопротивление и ранил двух полицейских. Кроме того, он сам причинил себе повреждения, поэтому был госпитализирован.

В это же время министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале добавил, что всего во время происшествия пострадали шесть человек. Двух из них направили в городскую больницу № 18, по одному в городские больницы № 13 и № 21.

"Они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался", – добавил Рахматуллин.

Кроме того, напавший на общежитие подросток госпитализирован в детскую больницу № 17. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Об инциденте стало известно 7 февраля. По данным полиции, неизвестный успел ранить четверых студентов и полицейского в общежитии. Других подробностей инцидента на тот момент не приводилось.

