Эскалатор на станции метро "Аннино" закроют на ремонт с 10 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эскалатор на станции "Аннино" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена закроют на ремонт с 10 февраля по 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Узнать подробную информацию о ремонтах можно в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте метрополитена.

Ранее на строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии столичного метро завершили проходку пятого вентиляционного шахтного ствола глубиной 44 метра. Разработка грунта велась с использованием специального фрез-барабана и цилиндра продавливания.

Применение этой технологии упростило задачу, снизило долю ручного труда, ускорило темпы и повысило точность и безопасность работ. В ходе сооружения было установлено 44 постоянных и три временных железобетонных кольца.

Между тем на станции столичного метро "Вавиловская" ввели в эксплуатацию новый подземный переход. На объекте уложено около 1,8 тысячи кубометров железобетона, а площадь отделочных работ превысила 4,3 тысячи квадратных метров. Благодаря открытию нового выхода со станции путь до метро с четной стороны Ленинского проспекта сократится на 40%.

