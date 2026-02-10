Минтруд РФ призвал давать беременным возможность работать в гибком формате

Фото: ТАСС/Ute Grabowsky/photothek.net via www.imago-images.de

Будущим матерям стоит предоставлять возможность работать в дистанционном или в гибком формате, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью изданию "Эксперт".

"Если это уже мама, у нее должна быть возможность, допустим, оставить ребенка в специальной детской комнате на территории вуза, завода, на час сократить рабочий день и так далее", – указал глава Минтруда.

По его словам, такая инициатива нужна для изменения отношения начальника к работнику с семейными обязанностями. Министр выразил уверенность, что общество и рабочий коллектив должны осознать – если человек создал семью и родил детей, то он может рассчитывать на понимание своих обстоятельств.

Ранее в ГД предложили ввести в стране обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. Парламентарии уверены, что отсутствие специального отпуска для отца сразу после рождения ребенка является существенным пробелом в системе поддержки семьи, так как именно это время является периодом исключительной важности и высокой нагрузки для семьи.

