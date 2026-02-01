Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 10:43

Общество

В России более 40 социальных выплат и пособий выросли на 5,6%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 40 социальных выплат и пособий увеличились на 5,6% в России с 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

В частности, увеличился размер маткапитала. Теперь при появлении на свет первого ребенка родители могут получить 729 тысяч рублей и еще 234,3 тысячи рублей при рождении второго. При этом в том случае, если семье не выдавался сертификат на первого малыша, то при рождении второго им должны выдать 963,2 тысячи рублей.

Помимо этого, увеличилась сумма единовременного пособия при появлении на свет малыша – примерно до 28,5 тысячи рублей. В свою очередь, выплаты женщинам, которым было присвоено звание "Мать-героиня", теперь составят 76,5 тысячи рублей. Повысятся и компенсационные выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, а также другие выплаты семьям с детьми.

Не забыли власти и про индексацию ежемесячных выплат для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, Героев России, Героев Труда, чернобыльцев, а также людей с инвалидностью всех трех групп.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что поддержка ветеранов, семей с детьми, беременных, многодетных, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями является приоритетом для страны.

Он также объяснил, что выплаты и пособия повышаются в зависимости от фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Необходимые на это средства заложены в федеральном бюджете, заключил Володин.

Индексация выплат планируется и в апреле. С 1-го числа социальные пенсии в России повысятся на 6,8% и будут выше уровня инфляции. Увеличение размера пособий привязано к росту прожиточного минимума.

Изменения для россиян в социальной сфере вступили в силу с 1 февраля

Читайте также


общество

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика