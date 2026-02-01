В России более 40 социальных выплат и пособий выросли на 5,6%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 40 социальных выплат и пособий увеличились на 5,6% в России с 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

В частности, увеличился размер маткапитала. Теперь при появлении на свет первого ребенка родители могут получить 729 тысяч рублей и еще 234,3 тысячи рублей при рождении второго. При этом в том случае, если семье не выдавался сертификат на первого малыша, то при рождении второго им должны выдать 963,2 тысячи рублей.

Помимо этого, увеличилась сумма единовременного пособия при появлении на свет малыша – примерно до 28,5 тысячи рублей. В свою очередь, выплаты женщинам, которым было присвоено звание "Мать-героиня", теперь составят 76,5 тысячи рублей. Повысятся и компенсационные выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, а также другие выплаты семьям с детьми.

Не забыли власти и про индексацию ежемесячных выплат для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, Героев России, Героев Труда, чернобыльцев, а также людей с инвалидностью всех трех групп.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что поддержка ветеранов, семей с детьми, беременных, многодетных, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями является приоритетом для страны.

Он также объяснил, что выплаты и пособия повышаются в зависимости от фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Необходимые на это средства заложены в федеральном бюджете, заключил Володин.

Индексация выплат планируется и в апреле. С 1-го числа социальные пенсии в России повысятся на 6,8% и будут выше уровня инфляции. Увеличение размера пособий привязано к росту прожиточного минимума.

