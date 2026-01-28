Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 07:12

Общество
Главная / Новости /

Депутат Нилов: соцвыплаты инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

В Госдуме рассказали, кому повысят соцвыплаты с 1 февраля

Фото: depositphotos/mars58

Социальные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны (ВОВ) проиндексируют с 1 февраля. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

После индексации ежемесячная выплата для инвалидов I группы составит 6 157 рублей, а для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, – 8 794 рублей. Нилов уточнил, что рост выплат коснется всех категорий получателей, в том числе детей-инвалидов. Выплаты ветеранам боевых действий увеличатся до 4 839 рублей, а участникам ВОВ – до 6 596 рублей.

Повышение произойдет в автоматическом режиме и не требует дополнительных заявлений от граждан. Эта мера является частью работы по поддержке наиболее социально уязвимых категорий населения.

"Регулярная индексация социальных выплат – это важный элемент государственной политики, направленной на повышение уровня жизни и социальной защищенности наших граждан, которые в силу различных обстоятельств нуждаются в особой поддержке", – подчеркнул Нилов, которого цитирует РИА Новости.

Ранее в Думе предложили перейти от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий в России. Коэффициент индексации на каждый квартал предлагается определять правительству исходя из показателей инфляции в России.

Россиянам рассказали, как получить накопительную пенсию единой выплатой

Читайте также


политикаобщество

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика