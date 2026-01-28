Депутат Нилов: соцвыплаты инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

Фото: depositphotos/mars58

Социальные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны (ВОВ) проиндексируют с 1 февраля. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

После индексации ежемесячная выплата для инвалидов I группы составит 6 157 рублей, а для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, – 8 794 рублей. Нилов уточнил, что рост выплат коснется всех категорий получателей, в том числе детей-инвалидов. Выплаты ветеранам боевых действий увеличатся до 4 839 рублей, а участникам ВОВ – до 6 596 рублей.

Повышение произойдет в автоматическом режиме и не требует дополнительных заявлений от граждан. Эта мера является частью работы по поддержке наиболее социально уязвимых категорий населения.

"Регулярная индексация социальных выплат – это важный элемент государственной политики, направленной на повышение уровня жизни и социальной защищенности наших граждан, которые в силу различных обстоятельств нуждаются в особой поддержке", – подчеркнул Нилов, которого цитирует РИА Новости.

