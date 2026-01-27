В Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили перейти от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий в России. Соответствующий документ внесут на рассмотрение нижней палаты 27 января, передает РИА Новости.

Автором инициативы выступил лидер партии Сергей Миронов. В разговоре с агентством он уточнил, что коэффициент индексации на каждый квартал предлагается определять правительству исходя из показателей инфляции в России.

По словам депутата, принятие законопроекта будет способствовать повышению соцзащиты граждан и укреплению их доверия к пенсионной системе благодаря понятному и регулярному механизму поддержания покупательной способности пенсионных выплат.

Между тем с 1 февраля соцпособия будут автоматически перечислены россиянам в новых размерах. Индексация затронет более 40 выплат, пособий и компенсаций. Она будет произведена исходя из фактического индекса потребительских цен за прошлый год. В 2026-м коэффициент составит 1,056, поэтому выплаты вырастут на 5,6%.