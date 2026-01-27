Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 09:38

Политика

В Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили перейти от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий в России. Соответствующий документ внесут на рассмотрение нижней палаты 27 января, передает РИА Новости.

Автором инициативы выступил лидер партии Сергей Миронов. В разговоре с агентством он уточнил, что коэффициент индексации на каждый квартал предлагается определять правительству исходя из показателей инфляции в России.

По словам депутата, принятие законопроекта будет способствовать повышению соцзащиты граждан и укреплению их доверия к пенсионной системе благодаря понятному и регулярному механизму поддержания покупательной способности пенсионных выплат.

Между тем с 1 февраля соцпособия будут автоматически перечислены россиянам в новых размерах. Индексация затронет более 40 выплат, пособий и компенсаций. Она будет произведена исходя из фактического индекса потребительских цен за прошлый год. В 2026-м коэффициент составит 1,056, поэтому выплаты вырастут на 5,6%.

"Новости дня": стали известны категории граждан, имеющих право на досрочную пенсию в РФ

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика