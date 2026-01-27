Форма поиска по сайту

27 января, 11:54

Культура

Умер народный артист СССР Владислав Чернушенко

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга сообщила о смерти своего художественного руководителя Владислава Чернушенко. Он ушел из жизни 27 января на 91-м году после тяжелой болезни. Об этом говорится на официальной странице учреждения.

В капелле отметили, что с именем Чернушенко связана целая эпоха в истории коллектива, а его вклад в отечественную музыкальную культуру назвали бесценным. Артист оставил богатое творческое наследие, которое определило развитие хорового искусства второй половины XX – начала XXI века.

"Уникальный творец, каждая программа которого трогала души людей. Его безмерное чувство слова и музыки рождало эталонные образцы, повторить которые никому не под силу. Невероятный патриот, любивший свою Родину искренне и незабвенно воспевавший ее в каждом концерте", – говорится в сообщении.

Коллектив капеллы выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Чернушенко. Дату и время прощания объявят дополнительно.

Чернушенко родился 14 января в 1936 году в Ленинграде. Музыкой он начал заниматься еще в раннем детстве. С 1944 по 1953 год учился в Хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле. В 1957 году окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по классу хорового дирижирования педагога Александра Никлусова.

Уже с 1974 года он возглавлял Капеллу. При этом с 1979 по 2002 год он параллельно находился на должности ректора Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской. – Прим. ред.) консерватории.

Также Чернушенко при жизни был удостоен звания народного артиста СССР и почетного гражданина Санкт-Петербурга и дважды становился лауреатом государственной премии РФ в области литературы и искусства.

утратыкультура

