Скончался экс-басист группы Scorpions Фрэнсис Бухгольц

Фото: ТАСС/Zuma Exclusive

Экс-басист рок-группы Scorpions Фрэнсис Бухгольц скончался в возрасте 71 года, передала газета Bild со ссылкой на слова его жены.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Бухгольц родился 19 февраля 1954 года в Ганновере. Он играл в группе Scorpions с 1973 по 1992 год и принял участие в записи 10 альбомов коллектива.

После выхода альбома Crazy World в 1992 году, куда вошли самые популярные композиции Wind of Change и Send Me an Angel, рок-музыкант завершил активные гастроли. Сосредоточиться на семье Бухгольц решил после рождения дочерей-близнецов Луизы и Мариетты.

Однако в 2005 году он вернулся на сцену со своим коллегой по Scorpions Ули Йоном Ротом. Также позже он давал концерты в Европе с гитаристом Михаэлем Шенкером.

За все время Scorpions сыграли свыше 5 тысяч концертов в 80 странах мира. Также группа записала 19 студийных альбомов. Коллектив несколько раз выступал сначала в СССР, а потом и в России.

