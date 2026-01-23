Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 17:39

Культура

Скончался экс-басист группы Scorpions Фрэнсис Бухгольц

Фото: ТАСС/Zuma Exclusive

Экс-басист рок-группы Scorpions Фрэнсис Бухгольц скончался в возрасте 71 года, передала газета Bild со ссылкой на слова его жены.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Бухгольц родился 19 февраля 1954 года в Ганновере. Он играл в группе Scorpions с 1973 по 1992 год и принял участие в записи 10 альбомов коллектива.

После выхода альбома Crazy World в 1992 году, куда вошли самые популярные композиции Wind of Change и Send Me an Angel, рок-музыкант завершил активные гастроли. Сосредоточиться на семье Бухгольц решил после рождения дочерей-близнецов Луизы и Мариетты.

Однако в 2005 году он вернулся на сцену со своим коллегой по Scorpions Ули Йоном Ротом. Также позже он давал концерты в Европе с гитаристом Михаэлем Шенкером.

За все время Scorpions сыграли свыше 5 тысяч концертов в 80 странах мира. Также группа записала 19 студийных альбомов. Коллектив несколько раз выступал сначала в СССР, а потом и в России.

Читайте также


культураза рубежом

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика