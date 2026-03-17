Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
17 марта, 20:56

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: мать пропавших в Твери детей могла их забрать

Мать пропавших в Твери детей могла их забрать – СМИ

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Полиция предполагает, что пропавших в Твери брата и сестру могла забрать их мать, которая живет отдельно от семьи. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

14-летняя девочка и ее 9-летний брат проживали с отцом. При этом, как уточнили в региональной прокуратуре, семья характеризуется как благополучная.

Информация о безвестном исчезновении детей поступила 16 марта. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Брата и сестру также объявили в федеральный розыск.

По данным регионального УМВД, дети могут находиться на территории Новгородской, Ленинградской областей или в Санкт-Петербурге.

К поискам подключились волонтеры отряда "ЛизаАлерт". Правоохранители опрашивают одноклассников, знакомых и друзей детей. Также просматриваются записи с камер видеонаблюдения по маршруту их возможного следования.

происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика