Найдено тело третьего ребенка, пропавшего в Звенигороде

В Москве-реке обнаружено тело девочки, пропавшей ранее в Звенигороде. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

"Поисковая операция в Звенигороде завершена", – написал Иванов в телеграм-канале.

В ходе поисков девочки спасатели увеличили радиус работ до 35 километров. Ее тело нашли в 10 километрах от места провала под лед, рассказали ТАСС представители ГСУ СК по Московской области.

Семьям утонувших детей будет оказана вся необходимая помощь, добавил глава Одинцовского городского округа. Он также выразил им соболезнования и поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках.

Девочка и два мальчика ушли гулять в микрорайоне Восточном 7 марта и не вернулись. Последний раз их видели у Москвы-реки. По факту исчезновения возбудили уголовное дело.

Спустя 5 дней, 11 марта, в 800 метрах от предполагаемого места, где дети провалились под лед, нашли тело первого мальчика. Немногим позднее, 13 марта в 7 километрах от этого места обнаружили второго ребенка.