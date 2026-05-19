Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 08:21

Общество

Столичная ГАИ призвала водителей быть аккуратными в жару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная Госавтоинспекция напомнила водителям о предосторожностях, которые стоит соблюдать в жаркую погоду. Предупреждение опубликовано в канале ведомства в МАХ.

В связи с прогнозируемой 19 мая повышенной температурой воздуха в Москве ГАИ рекомендовала автовладельцам контролировать температуру в салоне машины, следить за техническим состоянием транспортного средства и иметь при себе запас воды и других прохладительных напитков.

Водителям с сердечно-сосудистыми проблемами и метеозависимым советуют взять с собой необходимые медикаменты. Также нельзя оставлять детей без присмотра в салоне авто.

Поскольку жара способствует более быстрому утомлению и, как следствие, медленному реагированию на дорожную обстановку, Госавтоинспекция обратила особое внимание на важность соблюдения безопасной дистанции и скоростного режима.

"Соблюдение простых рекомендаций поможет оставаться в безопасности и сделать путь за рулем более комфортным. Берегите себя!" – добавили в ведомстве.

Воздух в Москве прогреется до 30–32 градусов во вторник, 19 мая, тогда как в области значения будут варьироваться в пределах 27–32. Также ожидается небольшая облачность без осадков.

В этот день синоптики также не исключают обновление температурного рекорда, который был установлен в 1979 году. Тогда максимум составил 30,2 градуса.

Врачи порекомендовали находиться на солнце ограниченное время в жару

Читайте также


обществобезопасностьавто

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика