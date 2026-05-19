19 мая, 09:06

Общество

Число обратившихся к врачам после укусов клещей россиян выросло до 84 тысяч за неделю

Фото: depositphotos/Erik_Karits

Число россиян, обратившихся к врачам после укусов клещей, выросло до 84 тысяч за неделю. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Семью днями ранее ведомство сообщало о 43 тысячах пострадавших. Больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае.

Риск заражения клещевым вирусным энцефалитом сохраняется в некоторых районах 49 регионов страны, включая Дмитровский и Талдомский районы Московской области, а также часть Санкт-Петербурга.

При этом всего с начала текущего года вакцинацию от инфекции прошли более 2,4 миллиона человек. Только за последнюю неделю к их числу прибавилось около 200 тысяч.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что обитающие в России клещи, помимо энцефалита, могут переносить Бейджи найроварус, вирус Мукава, а также вирус Нуомин. В связи с этим гражданам рекомендовали при посещении леса надевать защитную одежду и проводить регулярный осмотр.

Страховые компании предложили россиянам полис "Антиклещ"

общество

