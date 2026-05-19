В Госдуме предложили повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Лидер партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 60 тысяч рублей в месяц. Инициативу он высказал в беседе с ТАСС.

Таким образом парламентарий прокомментировал прогноз Минэкономразвития РФ, который предполагает рост реальных доходов населения в текущем году на 1,6%.

По мнению Миронова, необходимо увеличивать зарплаты тем, кто создает общественное богатство, а не тем, кто на нем наживается. Например, можно рассмотреть введение поквартальной индексации пенсий с учетом инфляции, повышение стипендий и отмену подоходного налога для малообеспеченных граждан.

Вместе с тем депутат выступил за освобождение россиян от долгов. Только тогда, считает он, можно будет говорить о реальном, а не статистическом росте доходов.

Поднять МРОТ можно за ближайшие 1,5–2 года, уточнял ранее Миронов. В качестве обоснования своего предложения парламентарий указывал на невозможность проживания на установленный размер в 27 тысяч рублей из-за цен на жилищно-коммунальные услуги, еду и медикаменты.

Однако экономист Алексей Зубец счел завышенным увеличение до 60 тысяч рублей. Более реалистичной, по его мнению, была бы сумма в 40–50 тысяч, поскольку традиционный график работы с восьмичасовым рабочим днем и пятидневной неделей на сегодняшний день оценивается на рынке труда примерно в эту сумму.