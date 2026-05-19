Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 08:49

Общество

В Госдуме предложили повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Фото: depositphotos/blinow61

Лидер партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до 60 тысяч рублей в месяц. Инициативу он высказал в беседе с ТАСС.

Таким образом парламентарий прокомментировал прогноз Минэкономразвития РФ, который предполагает рост реальных доходов населения в текущем году на 1,6%.

По мнению Миронова, необходимо увеличивать зарплаты тем, кто создает общественное богатство, а не тем, кто на нем наживается. Например, можно рассмотреть введение поквартальной индексации пенсий с учетом инфляции, повышение стипендий и отмену подоходного налога для малообеспеченных граждан.

Вместе с тем депутат выступил за освобождение россиян от долгов. Только тогда, считает он, можно будет говорить о реальном, а не статистическом росте доходов.

Поднять МРОТ можно за ближайшие 1,5–2 года, уточнял ранее Миронов. В качестве обоснования своего предложения парламентарий указывал на невозможность проживания на установленный размер в 27 тысяч рублей из-за цен на жилищно-коммунальные услуги, еду и медикаменты.

Однако экономист Алексей Зубец счел завышенным увеличение до 60 тысяч рублей. Более реалистичной, по его мнению, была бы сумма в 40–50 тысяч, поскольку традиционный график работы с восьмичасовым рабочим днем и пятидневной неделей на сегодняшний день оценивается на рынке труда примерно в эту сумму.

Читайте также


общество

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика