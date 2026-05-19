Дожди вернутся в Московский регион к концу недели

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Начало недели в Московском регионе ожидается сухим, однако осадки вернутся в четверг, 21 мая. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в основном в области, тогда как в самом городе преимущественно обойдется без них. Температура воздуха сохранится в пределах 29–31 градуса.

Непродолжительные осадки продолжатся также в пятницу и субботу, 22–23 мая. Причем в эти дни не исключены грозы и порывистый ветер, обратила внимание синоптик.

Тем не менее погода останется теплой. Если в начале недели температура превысит норму на 8–9 градусов, то к концу – аномалия сократится до 3 градусов, но все равно будет положительной.

В ближайшие три дня в мегаполисе могут быть побиты температурные рекорды. Согласно прогнозам метеорологов, 19-го и 20-го числа воздух прогреется до 32 градусов, а 21 мая ожидается 31 градус.

Предыдущий максимум для первого числа был зафиксирован в 1979 году (30,2 градуса), для второго – в 1897 году (29,7 градуса), а для третьего – в 2014 году (29,2 градуса).