Собянин: еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО

Российские подразделения ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что к месту падения обломков БПЛА уже прибыли сотрудники спецслужб. Последствия случившегося устанавливаются.

Всего в ночь на 19 мая на подлете к Москве было уничтожено три вражеских дрона. На фоне попытки атаки БПЛА аэропорт Внуково принимает и отправляет авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные меры предосторожности также объявлялись в аэропорту Домодедово, однако затем их отменили.