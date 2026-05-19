19 мая, 05:29Мэр Москвы
Собянин: еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО
Фото: министерство обороны РФ
Российские подразделения ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Мэр столицы уточнил, что к месту падения обломков БПЛА уже прибыли сотрудники спецслужб. Последствия случившегося устанавливаются.
Всего в ночь на 19 мая на подлете к Москве было уничтожено три вражеских дрона. На фоне попытки атаки БПЛА аэропорт Внуково принимает и отправляет авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.
Аналогичные меры предосторожности также объявлялись в аэропорту Домодедово, однако затем их отменили.