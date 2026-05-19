Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего в направлении Москвы ранним утром 19 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По словам мэра, на месте падения обломков беспилотника уже работают специалисты экстренных служб.

С полуночи 19 мая российские силы ликвидировали уже четыре беспилотника над столичным регионом. На фоне угрозы БПЛА аэропорт Внуково принимает и отправляет авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее обломки БПЛА упали на территории столичного аэропорта Шереметьево. Уточнялось, что фрагменты беспилотника были на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и самолетов.