США ждут от Ирана письменного отказа от планов по разработке ядерного оружия

Власти США ждут от Ирана письменного отказа от каких-либо планов по созданию ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами в Белом доме.

Глава Белого дома назвал очень хорошими шансы на заключение приемлемой для Вашингтона договоренности с Тегераном. Он подчеркнул, что потенциальная сделка должна предусматривать отказ Ирана от ядерного оружия.

"Если мы сможем сделать это, не разбомбив Иран до основания, я буду очень рад", – добавил Трамп.

Эскалация на Ближнем Востоке произошла после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что Вашингтон пытается вести продуктивные переговоры с Тегераном, однако последнее предложение иранской стороны по урегулированию конфликта Трамп назвал неприемлемым.

Вашингтон, в свою очередь, выдвинул Ирану пять условий, которые, по убеждению американской администрации, необходимы для продолжения процесса урегулирования конфликта.