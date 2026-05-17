Fars: США выдвинули Ирану 5 условий для продолжения процесса урегулирования

США выдвинули Ирану пять условий, которые, по убеждению американской администрации, необходимы для продолжения процесса урегулирования конфликта. Об этом сообщает агентство Fars.

По информации журналистов, Вашингтон отказывается выплачивать какую-либо компенсацию ущерба, нанесенного во время бомбардировок иранской территории. Кроме того, Вашингтон настаивает на вывозе из Исламской Республики в США 400 килограммов обогащенного урана и на том, что на территории Ирана останется лишь 1 действующий ядерный объект, говорится в статье.

Также Штаты не планируют высвобождать более 25% иранских замороженных средств и заявляют, что "вопрос о прекращении войны на всех фронтах, (включая Ливан. – Прим. ред.), должен быть решен во время переговоров", указало агентство.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал неприемлемым для Штатов последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта. При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи посоветовал главе Белого дома проявить терпение, если Вашингтон хочет достичь соглашения.

Ближневосточный конфликт обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Вашингтон пытается вести продуктивные переговоры с Тегераном.