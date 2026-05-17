Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 13:29

Политика
Главная / Новости /

Fars: США выдвинули Ирану 5 условий для продолжения процесса урегулирования

США выдвинули Ирану 5 условий для продолжения процесса урегулирования – СМИ

Фото: depositphotos/Lindasj2

США выдвинули Ирану пять условий, которые, по убеждению американской администрации, необходимы для продолжения процесса урегулирования конфликта. Об этом сообщает агентство Fars.

По информации журналистов, Вашингтон отказывается выплачивать какую-либо компенсацию ущерба, нанесенного во время бомбардировок иранской территории. Кроме того, Вашингтон настаивает на вывозе из Исламской Республики в США 400 килограммов обогащенного урана и на том, что на территории Ирана останется лишь 1 действующий ядерный объект, говорится в статье.

Также Штаты не планируют высвобождать более 25% иранских замороженных средств и заявляют, что "вопрос о прекращении войны на всех фронтах, (включая Ливан. – Прим. ред.), должен быть решен во время переговоров", указало агентство.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал неприемлемым для Штатов последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта. При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи посоветовал главе Белого дома проявить терпение, если Вашингтон хочет достичь соглашения.

Ближневосточный конфликт обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Вашингтон пытается вести продуктивные переговоры с Тегераном.

США допустили новые ракетные удары по Ирану

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика