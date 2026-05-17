17 мая, 11:58
Самойлова задолжала ФНС и РКН более 4 млн рублей
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
Блогер Оксана Самойлова задолжала ФНС и РКН более 4 миллионов рублей за распространение рекламы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы налоговой службы.
Согласно материалам судебных приставов, с женщины также намерены взыскать штраф за непредоставление в установленный срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования в размере 300 рублей.
Всего блогер должна более 4,044 миллиона рублей.
В сентябре 2024 года ФНС заблокировала счета компании "Фэмэли Фест", где Самойлова значится руководителем и учредителем.
