Мотоциклист пострадал в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Мотоциклист пострадал в аварии с легковым автомобилем на юге Москвы. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По предварительной информации, ДТП произошло 17 мая около 10:50 на Варшавском шоссе в районе 46. Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее на Варшавском шоссе около дома 39 в результате аварии опрокинулась машина. Из-за этого движение в сторону центра города было затруднено на 2,3 километра. На месте ЧП работали оперативные службы.

Также на внешней стороне 38-го километра МКАД столкнулись два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.