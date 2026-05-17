17 мая, 09:58

Культура

Болгарская певица Дара стала победительницей "Евровидения-2026"

Фото: Getty Images/picture alliance/Jens Büttner

Юбилейный 70-й музыкальный конкурс "Евровидение" прошел в Австрии. Его победительницей стала болгарская певица Дара, сообщило Болгарское национальное телевидение.

Ее композиция Bangaranga набрала 516 баллов, что на 173 балла больше результата конкурента из Израиля, который стал вторым. Третье место заняла Румыния.

"Я чувствую себя прекрасно, но не понимаю, что происходит. Моя работа – быть на сцене, исполнять песню, открывать свое сердце, излучать свет и любовь, остальное – это баллы. Я не могу поверить в происходящее!" – отметила Дара.

Певица стала первой в истории победительницей конкурса от Болгарии. В число ее наиболее известных треков входят Thunder, Call Me и Mr. Rover. В 2021 и 2022 годах исполнительница была наставником в проекте "Голос Болгарии".

"Евровидение–2026" проходило в Вене 12, 14 и 16 мая.

При этом в 2026 году Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения отказались от отправки своих исполнителей на "Евровидение" из-за участия в нем Израиля. Организаторы мероприятия подвергались давлению с требованием запретить стране участвовать в конкурсе как в 2024, так и в 2025 году на фоне продолжающейся конфликта в Газе.

Победитель "Евровидения"-2024 исполнитель Nemo из Швейцарии отказался от награды из-за допуска к конкурсу Израиля. Он отметил, участие израильского представителя в конкурсе свидетельствует о противоречии между идеалами "Евровидения" и решениями Европейского вещательного союза.

культураза рубежом

