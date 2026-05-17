Желтый уровень опасности объявили в столичном регионе из-за грозы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за ожидаемых грозы и дождя. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 12:00 до конца суток. По данным синоптиков, гроза может прогреметь в столице с 15:00 до 18:00, а также с 21:00 до 00:00.

Метеорологи указали, что всего на мегаполис может пролиться до 5 миллиметров осадков.

При этом после грозы в Москве ожидается приход аномально жаркой погоды. Температура достигнет 32 градусов. Среднесуточные значения будут превышать норму на 7–9 градусов. Причиной такой жары синоптики назвали распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня в центр европейской России.

В связи с этим горожанам рекомендовали носить головные уборы из натуральных тканей, пить больше воды и по возможности оставаться в тени. Кроме того, в эти дни особенно важно соблюдать требования пожарной безопасности, быть внимательными и осторожными.

